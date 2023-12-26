صرف رواتب ومكافآت بقيمة 7379 دينار لموظفين بوزارة الشباب بشكل مخالف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه تم صرف رواتب ومكافآت لبعض موظفي وزارة الشباب، بما مجموعه ( 7379) دينار، بالرغم من حصولهم على إجازات بدون راتب.



وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف كامل قيمة المكافآت لبعض الموظفين، بالرغم من حصولهم على عقوبات واجازات مرضية.



وأشار إلى أنه تم صرف ( 19917) دينار بدل عمل إضافي لعدد من الموظفين بنسب متفاوتة من الراتب الأساسي تراوحت من 10 - 30% دون بيان طبيعة الأعمال المكلفين بها، وتعبئة مجموع ساعات العمل الاضافي على النماذج المعتمدة لدى الوزارة.











