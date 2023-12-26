صرف رواتب ومكافآت بقيمة 7379 دينار لموظفين بوزارة الشباب بشكل مخالف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه تم صرف رواتب ومكافآت لبعض موظفي وزارة الشباب، بما مجموعه ( 7379) دينار، بالرغم من حصولهم على إجازات بدون راتب.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف كامل قيمة المكافآت لبعض الموظفين، بالرغم من حصولهم على عقوبات واجازات مرضية.
وأشار إلى أنه تم صرف ( 19917) دينار بدل عمل إضافي لعدد من الموظفين بنسب متفاوتة من الراتب الأساسي تراوحت من 10 - 30% دون بيان طبيعة الأعمال المكلفين بها، وتعبئة مجموع ساعات العمل الاضافي على النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
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