شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات وخان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/ ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ(81) من العدوان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات كثيفة وعنيفة على عدة مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقت شهيدة وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب خان يونس.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، قد أفادت اليوم باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.