Wednesday, 27 December 2023 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل ضابطين وجندي في جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة

12/26/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم مقتل ضابطين وجندي وإصابة ضابط و4 جنود آخرين خلال المعارك في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل ضابط وجندي مساء الاثنين في معارك جنوبي القطاع، مشيرا إلى إصابة 43 عسكريا في الساعات الـ24 الماضية.

MENAFN26122023000205011050ID1107659374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث