مقتل ضابطين وجندي في جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة
التاريخ
12/26/2023 3:12:40 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم مقتل ضابطين وجندي وإصابة ضابط و4 جنود آخرين خلال المعارك في قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل ضابط وجندي مساء الاثنين في معارك جنوبي القطاع، مشيرا إلى إصابة 43 عسكريا في الساعات الـ24 الماضية.
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