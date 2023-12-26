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أسعار النفط ترتفع 3% مع عودة التوترات للبحر الأحمر

12/26/2023 3:12:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بقرابة 3 %، بدفع من هجمات جديدة في مضيق باب المندب، رغم الإعلان عن قوة لحفظ الأمن في المنطقة.


وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، إنها تلقت تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة على بعد نحو 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أنه سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من الموقع.


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