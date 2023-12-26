أسعار النفط ترتفع 3% مع عودة التوترات للبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بقرابة 3 %، بدفع من هجمات جديدة في مضيق باب المندب، رغم الإعلان عن قوة لحفظ الأمن في المنطقة.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، إنها تلقت تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة على بعد نحو 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أنه سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من الموقع.
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