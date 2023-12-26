بختام الجولة الثانية والنهائية لهذه المرحلة السنية ..أشبال الإمارات يحصدون ذهب خليجية الغولف بمسقط

توج منتخب الإمارات لمرحلة الأشبال تحت 13 سنة بذهبية منافسات الفرق والفردي بختام الجولة الثانية والنهائية لهذه المرحلة السنية خلال منافسات البطولة الخليجية المقامة حالياً على ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، والتي شهدت مشاركة 5 دول خليجية وهي: سلطنة عُمان والإمارات والسعودية والكويت وقطر.

وتصدر منتخبنا

البطولة منذ انطلاقتها وتوج بالميداليات الذهبية بعد أن جمع 174 نقطة متقدماً على المنتخب العماني الوصيف بمجموع 178 ضربة، وحل بالمركز الثالث المنتخب السعودي بمجموع 194 ضربة.

وأكمل منظومة التفوق لاعب منتخبنا الشبل الواعد عبدالله محمد درويش بفوزه بالمركز الأول على مستوى المنافسات الفردية ليتوشح بالميدالية الذهبية الثانية بعد أن جمع 159 ضربة وحل لاعبنا عبدالله سالمين بالمركز الخامس بمجموع 181 ضربة في الوقت الذي حل بالمركز الثاني اللاعب العماني مهيب الكثيري بمجموع 166 ضربة والمركز الثالث اللاعب السعودي خالد المديميغ بمجموع 174 ضربة.

نجاح

كما واصل منتخبنا الشاب تحت 16 سنة مسيرته الناجحة بالبطولة بالمحافظة على المركز الأول لليوم الثاني على التوالي بمجموع 333 ضربة وحل ثانياً المنتخب الكويتي بمجموع 338 وحل ثالثاً المنتخب الكويتي بمجموع 343 ضربة.

وفي منافسات المستوى الفردي حاز على المركز الأول اللاعب الكويتي سالم العبكل بمجموع 157 ضربة ولاعبنا الإماراتي راشد النقبي ثانياً بمجموع 165 ضربة، وزميله لاعبنا محمد ثابت ثالثاً بمجموع 162 ضربة، وجاء لاعبنا عبدالله كلبت بالمركز الخامس 175 ضربة.

صدارة

ولم يختلف الحال بالنسبة لبنات الإمارات حيث يواصلن التربع على قمة منافسات الفتيات لليوم الثاني على التوالي بمجموع 297 ضربة والمنتخب السعودي ثانياً بمجموع 390 ضربة والمنتخب العماني ثالثاً بمجموع 522 ضربة.

وفي منافسات الفردي تصدرت لاعبتنا انتصار الريش المنافسات بجدارة بمجموع 145 ضربة وتراجعت القطرية ندى مير إلى المركز الثاني بمجموع 151 ضربة وتلتها بالمركز الثالث لاعبتنا أسيا سليم بمجموع 152 ضربة وحلت لاعبتنا علياء العمادي رابعة بمجموع 156 ضربة.

حصاد

من جانبه ثمن خالد مبارك الشامسي أداء منتخباتنا في مشوارهم بالبطولة الخليجية، واعتبر ما حققه منتخبنا بفئة الأشبال تحت 13 سنة إنجازاً بحد ذاته وخصوصاً بمشاركتهم الأولى بالمحافل الخارجية واعتبرها بداية مشوار التفوق المنشود الذي ينشدها اتحادنا بالاهتمام والدعم اللا محدود لا سيما وأنهم يمثلون المستقبل الذي يعزز استراتيجية الاتحاد وخططه المستقبلية وفق توجيهات مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة.





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