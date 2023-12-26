نوتينجهام يستعيد ذاكرة الانتصارات ويضاعف محنة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي



قلب نوتينجهام فورست تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد إلى فوز مثير 3 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتواصلت معاناة نيوكاسل بعد خسارته للمباراة الثالثة على التوالي على مستوى كافة المسابقات في الوقت الذي سجل فيه نوتينجهام انتصاره الأول بعد سبع هزائم متتالية في الدوري، حيث يعود أخر فوز له إلى 5 نوفمبر الماضي حين فاز على أستون فيلا 2 /صفر.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم السويدي أليكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 25 من ضربة جزاء ، ثم رد المهاجم النيوزيلندي كريس وود بهدف التعادل لنوتينجهام في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تقمص كريس وود دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لنوتينجهام في الدقيقتين 53 و60 ليحصل على لقب هاتريك.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

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