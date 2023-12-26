Wednesday, 27 December 2023 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوتينجهام يستعيد ذاكرة الانتصارات ويضاعف محنة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

12/26/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قلب نوتينجهام فورست تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد إلى فوز مثير 3 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتواصلت معاناة نيوكاسل بعد خسارته للمباراة الثالثة على التوالي على مستوى كافة المسابقات في الوقت الذي سجل فيه نوتينجهام انتصاره الأول بعد سبع هزائم متتالية في الدوري، حيث يعود أخر فوز له إلى 5 نوفمبر الماضي حين فاز على أستون فيلا 2 /صفر.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم السويدي أليكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 25 من ضربة جزاء ، ثم رد المهاجم النيوزيلندي كريس وود بهدف التعادل لنوتينجهام في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تقمص كريس وود دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لنوتينجهام في الدقيقتين 53 و60 ليحصل على لقب هاتريك.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26122023000110011019ID1107659288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث