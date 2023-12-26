بجانب الرجاء المغربي والأهلي السعودي وووهان ثري تاونز الصيني.. الزمالك يؤكد مشاركته في كأس دبي للتحدي

قال الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيشارك في بطولة كأس دبي للتحدي التي تقام في يناير

المقبل.

وأكد النادي المصري مشاركته في البطولة عبر حسابه على موقع إكس للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر قائلا "الزمالك يشارك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير بجانب الرجاء المغربي والأهلي السعودي وووهان ثري تاونز الصيني".

ولن تكون تلك البطولة الوحيدة التي يخوضها الزمالك في الإمارات خلال شهر يناير المقبل حيث يلعب بطولة ودية دولية ينظمها نادي الوحدة.

وتقام البطولة التي ينظمها الوحدة خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بمشاركة ثلاثة فرق أخرى هي الزمالك والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وأكد الوحدة عبر حسابه على موقع إكس مؤخرا أن البطولة ستقام بنظام قبل النهائي والنهائي حيث سيتواجه الوحدة مع الزمالك والاتفاق مع أم صلال وسيقام النهائي يوم 24 يناير ومباراة تحديد المركز الثالث بنفس اليوم.

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