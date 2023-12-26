الإسباني بيب غوارديولا: البعض يتمنى فشل مانشستر سيتي أكثر من أي وقت مضى

أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن البعض يرغبون في فشل الفريق "أكثر من أي وقت مضى" بعد تتويجه بخماسية تاريخية.

ويعود سيتي إلى المعترك المحلي عبر مواجهة مضيفه إيفرتون غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام من الفوز بلقب كأس العالم للأندية والذي جاء في أعقاب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى أيضا، بجانب حصد الثنائية المحلية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد) ولقب كأس السوبر الأوروبي في موسم استثنائي للفريق.

ولم يضاهي غوارديولا إنجازه السابق مع برشلونة الإسباني حينما حصد ستة ألقاب في موسم واحد عام 2009 (الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية).

وقال غوارديولا اليوم الثلاثاء "إنه عمل تحصل فيه على رصيد حينما تفوز... إذا لم تفز لا تحصل على أي شيء، صفر، لا يهم ما حققته في الماضي".

وأضاف "على قدر ما تفوز فإنهم يرغبون في فشلك، شعرت بذلك حينما فزنا بسداسية تاريخية في برشلونة".

وأشار "من الطبيعي أنهم لا يريدون أن نفوز ، خلال الفترة من 14 إلى 15 عاما، ما فزنا به من ألقاب أمر لا يصدق".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن غوارديولا قوله "الناس تتحدث عن مدى روعة الأداء ومدى العبقرية، لكن إشادتهم تصدر فقط لأننا نفوز، لا ينظرون إلى أبعد من ذلك".

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