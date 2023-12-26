«الأبيض» يبدأ معسكره في أبوظبي استعداداً لكأس آسيا

بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكره في العاصمة أبوظبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة الشهر المقبل بمشاركة 24 منتخباً، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ويفتتح مشواره بلقاء هونغ يوم الرابع عشر من يناير.

وعلى ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات أدى منتخبنا تدريباته تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عُمر حسين هيكل، يوسف المهيري، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو، فيما سيلتحق لاعبو شباب الأهلي والشارقة بالمعسكر بعد نهاية مباراة كأس السوبر التي ستُقام الجمعة المقبل.

ويخوض منتخبنا خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب قيرغيزستان 30 ديسمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فيما سيواجه في الودية الثانية شقيقه منتخب عُمان 6 يناير 2024 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، بعدها يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في البطولة، والتي تضم 26 لاعباً حسب لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علماً أن بعثة منتخبنا ستُغادر إلى الدوحة مساء 8 يناير عبر مطار أبوظبي الدولي.





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