منظمة الصحة العالمية تحض على إبرام اتفاق دولي بشأن الأوبئة في عام 2024

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن العالم بحاجة إلى الاستعداد بشكل سليم للأوبئة المستقبلية بعد أن أنهى أخيراً ثلاث سنوات من "الأزمة والألم والخسارة" من جراء تفشي كوفيد.

وفي رسالته بمناسبة نهاية العام، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عام 2023 كان بمثابة نقطة تحول في مكافحة التحديات الصحية الكبرى، لكنه شهد أيضاً "معاناة هائلة يمكن تجنبها".

ودعا تيدروس إلى تكثيف جهود الإغاثة لقطاع غزة وحضّ الدول على إبرام اتفاق "ضخم" بشأن الأوبئة لسد فجوات الاستعداد التي برزت خلال تفشي كوفيد.

وكان المسؤول قد أعلن في مايو الماضي نهاية وباء كوفيد باعتباره حالة طوارئ صحية عامة دولية.

وقال في رسالة بالفيديو إن "ذلك يمثل نقطة تحول للعالم بعد ثلاث سنوات من الأزمة والألم والخسارة للناس في كل مكان"، مضيفا "أنا سعيد برؤية أن الحياة قد عادت إلى طبيعتها".

وأشار تيدروس إلى إن منظمة الصحة العالمية رفعت أيضا حالة طوارئ مماثلة بشأن الجدري في مايو 2023، بينما وافقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على لقاحات جديدة للملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا.

في الوقت نفسه، تم إعلان خلو أذربيجان وبليز وطاجيكستان من الملاريا.

كما لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الآثار الصحية لتغير المناخ ظهرت بشكل بارز في مؤتمر كوب28، وهو المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن المناخ الذي عقد قبل بضعة أسابيع في دبي.

لكنه أضاف أن "2023 كان أيضا عاما من المعاناة والتهديدات الهائلة للصحة يمكن تجنبها".

وبالنسبة إلى الحرب في غزة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "جهود الإغاثة لا تقترب من تلبية احتياجات الناس في غزة"، مجدداً دعوة منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف أن عودة ظهور الكوليرا، مع تسجيل عدد قياسي من حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم، يزيد عن 40 حالة، أمر "مثير للقلق بشكل خاص".

ومع اختتام العام الخامس والسبعين منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية، أكد تيدروس أنه في ما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، لا تزال هناك فجوات في استعداد العالم للتعامل مع الأوبئة.

وتابع "لكن عام 2024 يوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه الثغرات"، إذ تتفاوض البلدان على أول اتفاق عالمي بشأن التهديدات الوبائية.

وقال تيدروس "يتم تصميم الاتفاق بشأن الأوبئة لسد الفجوات في التآزر العالمي والتعاون والإنصاف".

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