رئيس الأرجنتين الجديد يسرح 5 آلاف موظف حكومي تم تعيينهم في 2023

إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي اليوم الثلاثاء إن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.

كانت هذه الخطوة جزءا من خطة شاملة لتقليص العمالة وتخفيض قيمة العملة أعلنها الليبرالي اليميني منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر لتحويل اقتصاد الأرجنتين المتعثر.

وقالت السلطات إن عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستتم مراجعتها. يبدو أن الموعد النهائي لعام 2023 يهدف إلى استهداف ممارسة الرؤساء المنتهية ولايتهم في زيادة كشوف المرتبات في عامهم الأخير.

ومع توقع وصول معدل التضخم إلى نحو 200 في المائة بحلول نهاية العام، تعهد مايلي بتقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.

وأثارت التخفيضات بالفعل احتجاجات لكن مايلي تعهد بالمضي قدما.

وقال: "الهدف هو البدء على طريق إعادة بناء بلدنا، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد والبدء في تغيير الكم الهائل من اللوائح التي أعاقت وأوقفت النمو الاقتصادي".

ما يقرب من 300 تغيير تم الإعلان عنها سابقا من شأنها خصخصة العديد من الشركات الحكومية، وتخفيف الحماية للمستأجرين والموظفين والمتسوقين.

وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50 في المائة، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية. إنها تأتي وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الفقر.

وأصبح مايلي، الاقتصادي البالغ من العمر 53 عاما والذي ذاع صيته على شاشة التلفزيون بخطابات مملوءة بالألفاظ النابية ضد ما وصفه بالطبقة السياسية، رئيسا بدعم من الأرجنتينيين الذين خاب أملهم بسبب الأزمة الاقتصادية.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز