قائد القوات الأوكرانية يعترف بالانسحاب من بلدة مهمة في دونيتسك

بعد يوم من إعلان روسيا أنها سيطرت على بلدة مارينكا الصغيرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن قواته تراجعت فى البلدة إلى حد كبير .

وقال زالوجني للصحفيين في كييف اليوم الثلاثاء إنه تم إعداد خطوط دفاع جديدة خارج البلدة المتنازع عليها، التي تعرضت لدمار كبير وأصبحت مهجورة ولكن لها أهمية استراتيجية.

وتقع مارينكا على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر زالوجني أيضا أن القوات الروسية يمكن أن تنجح في السيطرة على مدينة أفدييفكا، شمال دونيتسك في غضون "شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في الدفاع لأطول فترة ممكنة.





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