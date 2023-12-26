قائد القوات الأوكرانية يعترف بالانسحاب من بلدة مهمة في دونيتسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد يوم من إعلان روسيا أنها سيطرت على بلدة مارينكا الصغيرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن قواته تراجعت فى البلدة إلى حد كبير .
وقال زالوجني للصحفيين في كييف اليوم الثلاثاء إنه تم إعداد خطوط دفاع جديدة خارج البلدة المتنازع عليها، التي تعرضت لدمار كبير وأصبحت مهجورة ولكن لها أهمية استراتيجية.
وتقع مارينكا على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.
وذكر زالوجني أيضا أن القوات الروسية يمكن أن تنجح في السيطرة على مدينة أفدييفكا، شمال دونيتسك في غضون "شهرين أو ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في الدفاع لأطول فترة ممكنة.
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