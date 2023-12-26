العثور على جثتي كويتي وسعودي في العراق بعد اختفائهما



عثرت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء على جثتين لشخصين أحدهما كويتي والآخر سعودي مقيم بالكويت كانا قد اختفيا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية.

وورد في بيان صادر عن الجيش العراقي أنه تم العثور على جثتي الكويتي والسعودي بعد اصطدام سيارتهما بعبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم داعش وأدى ذلك إلى انفجارها.

وقالت مصادر أمنية عراقية أمس الاثنين إنها بدأت عملية بحث في الصحراء في مسعى للعثور على الشخصين اللذين اختطفا في الصحراء.

وقال مسؤول أمني كبير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف الاثنين.

ولم يتضح بعد ملابسات الانفجار وما إذا كان هذان الشخصان في قبضة الخاطفين عند وقوع الحادث. ويقول الجيش إنه لا يزال يحقق في الأمر.

وقال المصدر إن التفاصيل الأولية التي تلقتها السلطات العراقية أظهرت أن الرجلين يحملان الجنسية الكويتية لكن بعد مزيد من التحريات مع قوات الأمن تبين أن أحدهما كويتي والآخر سعودي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية أيضا إنه تم العثور على جثتي الكويتي المفقود ورفيقه السعودي اللذين اختفيا في محافظة الأنبار غربي العراق. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر أمنية عراقية لرويترز إن المنطقة الصحراوية معروفة بأنها ملاذ لأعضاء تنظيم

داعش الذين ما زالوا يواصلون نشاطهم.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بالسلطات العراقية لجهودها وقال إن التنسيق جار حاليا مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيق الجارية.



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