الوطني للأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور بالنظر إلى فرص تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 00:00 وحتى الساعة 10:00 الأربعاء 27/12/2023.









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