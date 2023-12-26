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دخول حظر نماذج من ساعة آبل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة

12/26/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخل الحظر الأمريكي على استيراد نماذج من ساعات آبل الذكية حيز التنفيذ الثلاثاء بعدما أحجمت إدارة الرئيس جو بايدن عن استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.

قررت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في 27 اكتوبر حظر استيراد طرازات من "آبل ووتش" الى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الاوكسيجين في الدم.

ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "آبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

وتعتبر ماسيمو أنها صاحبة هذا الاختراع وأن آبل استغلت موظفيها للنفاذ إلى التكنولوجيا.

وترى آبل من جهتها ان استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب ان تسحب لكنها علقت الاسبوع الماضي مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).

وأعلنت آبل في 18 ديسمبر تعليق بيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة "احتراما منها لهذا القرار إذا ما ثُبّت"، وفق ناطقة باسم المجموعة.

ولم تعد هذه الساعات متوفرة في متجر "آبل" الإلكتروني منذ 21 ديسمبر وفي نقاط البيع اعتبارا من 24 ديسمبر.

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء إن مستشارة الشؤون التجارية السفيرة كاثرين "تاي قرّرت بعد مناقشات متأنية عدم الاعتراض على التدبير واصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 كانون الاول/ديسمبر 2023".

ويحقّ للرئيس الأميركي نقض القرارات بشأن الحظر على الاستيراد، لكن نادرا ما تتخذ تدابير من هذا القبيل.

وأكدت "آبل" أنها ستطعن في القرار أمام محكمة فدرالية.

وجاء في بيان أصدرته الشركة الثلاثاء "لا نوافق بتاتا على قرار اللجنة والحظر الصادر ونحن نأخذ كلّ التدابير اللازمة لإعادة آبل ووتش سيريز 9 وآبل ووتش ألترا 2 إلى الزبائن في الولايات المتحدة في أقرب مهلة ممكنة".

وتعمل شركة آبل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.

وفي سبتمبر أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، مع الترويج للأداء المعزز إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.

وكانت "آبل" قد قالت وقت صدور القرار في أواخر أكتوبر "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل".

ورفعت "آبل" دعويين في نهاية عام 2022 على "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.

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