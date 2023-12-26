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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وارتفاع حصيلة قتلاه في غزة

12/26/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الثلاثاء مقتل ثلاثة عسكريين آخرين في القتال في غزة لترتفع الى 161 حصيلة قتلاه منذ بدء هجومه البري في 27 أكتوبر.

وقُتل أكثر من 240 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف إسرائيل
عملياتها على رغم التحذيرات الدولية من تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ومنها من الأمم المتحدة التي أعلنت الثلاثاء تعيين منسّقة للشؤون الإنسانية في القطاع.

وبينما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أن الحرب ستستمر "عدة أشهر أخرى"، لا يزال شبح توسع نطاق النزاع يلوح في الأفق، خصوصا عند الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل حيث أصيب تسعة جنود إسرائيليين بنيران صواريخ أطلقها حزب الله.


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