ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بثنائية في بيرنلي



عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أول هدف لداروين نونيز في الدوري منذ نحو شهرين ليساعده على الفوز 2-صفر على مضيفه بيرنلي المتعثر اليوم الثلاثاء.

ومنح هدف نونيز في الدقيقة السادسة ليفربول بداية رائعة على ملعب تيرف مور لكن فريق المدرب يورجن كلوب لم يتمكن من قتل المباراة.

وتصدت العارضة لمحاولة من محمد صلاح وألغى الحكم هدفين لكودي جاكبو وهارفي إليوت وتماسك بيرنلي قبل أن يحسم ديوجو جوتا الفوز في الدقيقة 90 ليحصد النقاط الثلاث.

وأتيحت لبيرنلي صاحب المركز 19 بعض الفرص خاصة في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما ذهبت تسديدة جاكوب برون لارسن بعيدا عن القائم. وبعد أن حقق أول فوز في ثلاث مباريات بالدوري تفوق ليفربول على أرسنال حيث وصل إلى نقطة منتصف الموسم برصيد 42 نقطة.

ويستضيف أرسنال، الذي يملك 40 نقطة، منافسه وست هام يونايتد بعد غد الخميس.



الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ارسنال الذي يواجه ويستهام يونايتد بعد غد الخميس، وتجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبعد مضي ست دقائق فقط من البداية، سجل نونيز هدف السبق لليفربول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى لمرمى بيرنلي.

وألغى الحكم هدفا لليفربول بداعي وجود خطأ على داروين نونيز قبل أن يسجل كودي جاكبو الهدف.

وضاعت فرصة محققة لليفربول في الدقيقة 34 عندما تصدت العارضة لتسديدة صاروخية لقائد منتخب مصر محمد صلاح.

وفي الدقيقة 55 ألغى الحكم هدفا ثانيا لليفربول سجله هارفي إليوت، وذلك بداعي وجود تسلل ضد محمد صلاح.

وكاد صلاح أن يسجل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 58 بعدما انفرد بمرمى بيرنلي، لكن الحارس جيمس ترافورد كان أسرع منه ونجح في الإمساك بالكرة.

وقبل دقيقتين من النهاية، كان لويس دياز قريبا من تسجيل هدف تأكيد الفوز لليفربول بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن تصدى لها الحارس جيمس ترافورد.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة، سجل جوتا الهدف الثاني لليفربول بعدما تبادل التمرير مع لويس دياز، قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر من بين قدمي حارس بيرنلي وتسكن الشباك.

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