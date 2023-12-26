275 صانعاً للصلب يشاركون في «ستيل فاب 2024» «بإكسبو الشارقة»

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024» الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجمع خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و 275 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة يمثلون كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ والصلب.

ويلتقي في المعرض الذي يقام بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» على مدى 4 أيام رواد صناعة الحديد والصلب وكبار المنتجين العالميين من دول رائدة في الصناعة تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، وممثلي شركات محلية وإقليمية لها أدوار بارزة في ابتكار التقنيات والحلول المساهمة في تطوير مختلف الصناعات المعدنية القائمة على تشكيل الفولاذ، ويوفر المعرض لزواره فرصة للاطلاع على أحدث الآلات والمعدات والأدوات ذات الصلة بالصناعات المعدنية وأعمال اللحام والقص وأنظمة قطع المعادن بالليزر وتصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة.

صناعة

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن اهتمام غرفة الشارقة بقطاع الصناعة يأتي متوافقاً مع رؤية الإمارات ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع، وحرصاً من الغرفة على تحقيق مساهمة فعالة في دعم «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ولاسيما أن صناعات الحديد والصلب على ارتباط وثيق بالحراك التنموي المستمر في الإمارات والهادف إلى إرساء بنية تحتية وصناعية وإنشائية تنافسية تجذب المزيد من الاستثمارات القائمة على الابتكارات والحلول التقنية.

وأضاف: ومن هنا فإن حرص غرفة الشارقة على دعم معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب» ينطلق من التزامها بدعم القطاع الصناعي عامةً والذي يلعب دوراً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي، وهذا المعرض يسهم بدوره في تحفيز قطاع الأعمال في الشارقة والإمارات على استكشاف أهمية الاستثمار في الصناعات المعدنية التي يكون لها أثر في زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة وتفتح أمام مختلف القطاعات الرئيسية فرصاً إضافية للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف مجالات الصناعة.

استكشاف

من جهته أشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن «ستيل فاب» جسر يربط بين الابتكار في صناعة الحديد والصلب والتجارة ويتيح للشركات المحلية والعالمية تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز مكانتها في السوق، وأن المعرض يسلط المزيد من الضوء في نسخته الجديدة على تطورات قطاع صناعة الحديد والصلب ويعرض آخر تقنياتها وابتكاراتها ليساهم بذلك في فتح آفاق جديدة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال محلياً وإقليمياً، بهدف دعم توسيع نطاق عملها واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية، في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة والدولة في قطاع الصناعات المعدنية والتكنولوجية بالتركيز على دعم الابتكار والتطوير المستمر.

ودعا المدفع، رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية إلى حضور فعاليات «ستيل فاب» الذي يكتسب أهميته من كونه منصة مثالية للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف العاملة في التصنيع والإنتاج والتوريد في قطاع الحديد والصلب، بجانب اكتسابه البعد العالمي كونه المعرض الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع في كل دورة كبار قادة صناعة الفولاذ والصلب وأهم المنتجين والمورّدين العالميين.

ويجمع الحدث الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، في مركز إكسبو الشارقة رؤساء شركات ومؤسسات صناعية منتجة لعلامات تجارية بارزة في مجال الفولاذ والصلب يقدمون في عروض حية آخر ما ابتكرته شركاتهم من الآلات والأنظمة والتقنيات التي تشمل عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات.