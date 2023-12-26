اقتصاد بريطانيا الأفضل في أوروبا بحلول العام 2

سيصبح اقتصاد المملكة المتحدة الأفضل أداء بين الاقتصادات الرئيسية في أوروبا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مما سيضيق الفجوة مع ألمانيا ويوسع التقدم على فرنسا، وفقاً لتوقعات جديدة طويلة المدى.

وتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بين 1.6% و1.8% في الفترة حتى عام 2038، مما يساعدها على الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها سادس أكبر اقتصاد في العالم.

ويتوقع التقرير، أن تتخلص المملكة المتحدة من ضائقة اقتصادية استمرت سنوات والتي تمثلت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة من الصدمات، بما في ذلك الوباء وارتفاع التضخم.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من صعوبات بسبب نمو الإنتاجية الهزيل منذ الأزمة المالية، كما ظهرت مشاكل في المعروض من العمالة في السنوات الأخيرة. دفع ذلك بنك إنجلترا إلى تبني وجهة نظر أكثر تشاؤماً بشأن آفاق النمو في المملكة المتحدة في السنوات المقبلة.

وبموجب التصنيفات الاقتصادية العالمية طويلة المدى التي يصدرها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أسرع من جميع الاقتصادات «الأربعة الكبرى» في منطقة اليورو - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا - ولكن ليس بنفس سرعة الولايات المتحدة.

وقال بوشبين سينغ، كبير الاقتصاديين في المركز: «أساسيات الاقتصاد البريطاني لا تزال قوية للغاية». وأضاف: «مكانة لندن كمركز دائم للخدمات المالية والاستشارية، إلى جانب القوة الأوسع لقطاع الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ستدفع النمو في المملكة المتحدة».

وذكر أن الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «إما مبالغ فيها أو لم يتم استكشافها بما فيه الكفاية بعد».

وتتوقع شركة الاستشارات الاقتصادية أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2037 مع مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي مدفوعاً بلحاق الاقتصادات النامية بركب نظيراتها المتقدمة.

وبحلول عام 2038، ستخرج إيطاليا من أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الحجم، لتحل محلها كوريا الجنوبية. وسوف تتراجع الولايات المتحدة وألمانيا في التصنيف، في حين أن الهند والبرازيل - وهما اقتصادان ناميان بهما عدد كبير من السكان - سوف يصعدان ضمن المراكز العشرة الأولى.

سيكون أداء فرنسا أقل من أداء المملكة المتحدة خاصة بسبب قطاعها العام الكبير وارتفاع مستويات الضرائب، في حين أن تباطؤ التصنيع في ألمانيا سيساعد بريطانيا على تضييق الفجوة، وفقاً لـ«سينغ».