حظر استيراد بعض نماذج ساعة آبل يدخل حيز التنفيذ في أمريكا

دخل الحظر الأمريكي على استيراد بعض نماذج ساعات آبل الذكية حيز التنفيذ الثلاثاء بعدما عمدت إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.

قررت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في أكتوبر حظر استيراد بعض طرازات «آبل ووتش» إلى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسجين في الدم.

تقول آبل إن استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات «آبل ووتش سيريز 9» (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و«آبل ووتش ألترا 2» (Apple Watch Ultra 2).

يعود ذلك إلى شكوى رفعت إلى اللجنة في منتصف 2021 تتهم آبل بانتهاك وظيفة قياس الأوكسجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء «بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة (كاثرين) تاي عدم التراجع عن القرار وأصبح قرار اللجنة التجارية نهائياً في 26 ديسمبر 2023».

وكانت شركة آبل تعمل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.

في سبتمبر أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، حيث روجت للأداء المتزايد إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.

وقالت آبل حين تم إصدار الحظر إن «فرقنا تعمل بدون كلل لخلق منتجات وخدمات تقوي قدرة المستهلكين عبر ميزات رائدة في مجالات الصحة والسلامة العامة».

ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن «آبل ووتش 6»، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأوكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

وقالت «آبل» في نهاية أكتوبر الماضي «لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأمريكيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل».

ورفعت «آبل» دعويين في نهاية عام 2022 على «ماسيمو» بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.