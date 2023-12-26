«أو دبليو أو» تتوقع استمرار زخم عقارات دبي العام المقبل

توقعت شركة «أو دبليو أو» استمرار زخم عقارات دبي خلال العام المقبل، حيث تتجه لتسجيل رقم قياسي جديد مع تجاوز قيمتها 400 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وقال أفاد سانجاي هندوجا رئيس مجلس الإدارة: نتوقع أن يستمر الزخم التاريخي في السوق العقارية بدبي خلال العام المقبل، بعد النمو الكبير في عام 2023، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب في النمو والأسعار أيضاً في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار لجميع الجنسيات من حول العالم.

وأكد أن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة، الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وأضاف أن هذا الأداء القوي يأتي في ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي محلياً وعالمياً، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبية، وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار العقاري الأجنبي.

جاءت تصريحات هندوجا، على هامش مؤتمر صحفي نظمته الشركة افتراضياً أخيراً، للكشف عن مؤشرات مشروعها العقاري المقام في لندن، فندق «رافلز»، الذي يحمل العلامة التجارية «أو دبليو أو ريزيدنسز».

وقال هندوجا إن أكثر من 10% من مشتري فندق «رافلز»، هم من دول مجلس التعاون الخليجي، من منظور القيمة، بينما المبيعات العالمية المستقبلية حالياً حوالي 50%.

وأضاف أن امتلاك عقار سكني في «أو دبليو أو» يمثل فرصة نادرة لشراء قطعة من التاريخ، قد أثارت استجابة قوية من المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وتمتد قيمة تطوير «أو دبليو أو ريزيدنسز» على مساحة تزيد على 185,000 قدم مربعة، باستثناء المرافق الخاصة التي تمتد على مساحة 30,000 قدم مربعة، وتقدر المناطق العامة بما يزيد على مليار جنيه إسترليني.

وقال سانجاي هندوجا: لقد حطمنا الرقم القياسي في المبيعات في المملكة المتحدة، والآن ينصب تركيزنا أكثر على دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بشكل عام، حيث نواصل استقبال وفود رفيعة المستوى من المنطقة الراغبة في استكشاف «أو دبليو أو».

ويعتاد المشترون في دول مجلس التعاون الخليجي عادة على شراء العقارات عند تكون جاهزة مقارنة بنظرائهم الآسيويين الذين لديهم استعداد للاستحواذ على مشاريع قيد الإنشاء. ومع اكتمال أعمال البناء وافتتاح فندق «رافلز»، استقبلنا عدداً من زوار دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، الذين يرغبون في استكشاف العقار ولمسه والشعور بفخامته وتقدير تميزه المعماري، قبل أن يقرروا الشراء.



