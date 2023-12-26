شركة شحن فرنسية: نعتزم زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا



قالت شركة الشحن البحري الفرنسية سي.إم.إيه سي.جي.إم إنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجيا.

وأضافت في بيان "عبرت بعض السفن البحر الأحمر. ويستند هذا القرار إلى تقييم متعمق للمشهد الأمني ​​والتزامنا بأمن وسلامة البحارة لدينا".

وقالت "نضع حاليا خططا للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس. نراقب الوضع باستمرار، ومستعدون لإعادة تقييم خططنا وتعديلها على الفور حسب الحاجة".