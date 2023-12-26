مصر تؤكد أن احتياطيها الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور



أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور .

وأضاف الوزير المصري أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي4.3 شهر ، مشددا على ان الوزارة تستهدف توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل ، لافتا إلى انه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم .

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الإحتياطي نحو 2.3 شهر ،لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.

وأوضح المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهرا.