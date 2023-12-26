مصر تؤكد أن احتياطيها الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور .
وأضاف الوزير المصري أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي4.3 شهر ، مشددا على ان الوزارة تستهدف توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل ، لافتا إلى انه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم .
وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الإحتياطي نحو 2.3 شهر ،لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.
وأوضح المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهرا.
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