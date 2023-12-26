النفط يقفز 2.5% ويتجاوز 80 دولاراً بسبب الصراع في الشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط أكثر من 2.5 %، الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى في شهر تقريباً، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتعلق آمال المستثمرين باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريباً في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والطلب على الوقود.

وحدث الانتعاش في إطار حركة تداول قليلة، نظراً لإغلاق بعض الأسواق في العطلات الحالية، ليضاف إلى مكاسب الأسبوع الماضي، التي بلغت حوالي ثلاثة في المئة، بعد هجمات الحوثيين على سفن، مما عطل حركة الشحن والتجارة العالمية في وقت لا تتجلى فيه أي بوادر على انحسار الصراع بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.79 دولار، أي 2.3 في المئة إلى 80.86 دولاراً للبرميل، خلال التداولات، وبلغ في وقت سابق 81.23 دولاراً، في أعلى مستوى، منذ الأول من ديسمبر، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار، أي 2.6 في المئة إلى 75.45 دولاراً للبرميل.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتحول مسار سفن الشحن، لم يتأثر المعروض الفعلي بعد، وقالت شركة ميرسك، الأحد، إنها ستستأنف الشحن عبر البحر الأحمر، مما قلص المخاوف إلى حد ما.

وانتعش النفط أيضاً جراء توقعات بأن يقلص المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض كلفة الاقتراض الاستهلاكي، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي، والطلب على النفط.