لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي توافق على انضمام السويد للناتو

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إحالة مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان بعد موافقة اللجنة عليه.
وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، وهي الخطوة الأولى نحو تصديق البرلمان، أن رئيس البرلمان سيقرر الآن توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته.
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