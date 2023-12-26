لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي توافق على انضمام السويد للناتو

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إحالة مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان بعد موافقة اللجنة عليه.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، وهي الخطوة الأولى نحو تصديق البرلمان، أن رئيس البرلمان سيقرر الآن توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته.