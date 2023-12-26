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الأمم المتحدة تعين السياسية الهولندية سيجريد كاج لتنسيق المساعدات إلى غزة

12/26/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية سيجريد كاج ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير .

وأضافت "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

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MENAFN26122023000110011019ID1107659268

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