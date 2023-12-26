الأمم المتحدة تعين السياسية الهولندية سيجريد كاج لتنسيق المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية سيجريد كاج ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير .
وأضافت "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.
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