الجيش الإسرائيلي يعلن عن خسائر جديدة في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 9 جنود ومدني في شمال إسرائيل جراء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن أحدها أصاب كنيسة في قرية عربية دمّرتها إسرائيل عام 1951.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف بشكل يومي عبر الحدود بين البلدين.

ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على "بنى تحتية" للحزب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "نتيجة إطلاق النار باتجاه منطقة شوميرا.. أصيب أحد المقاتلين بجروح بالغة وثمانية آخرون بجروح متوسطة وطفيفة. وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى".

من جهته، أكد الحزب في بيان أن مقاتليه "استهدفوا الثلاثاء غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأتى ذلك ضمن سلسلة من الهجمات التي أعلن الحزب شنّها الثلاثاء ضد مواقع وقوات إسرائيلية.

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