240 قتيلا في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

قُتل أكثر من 240 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف إسرائيل

عملياتها على رغم التحذيرات الدولية من تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ومنها من الأمم المتحدة التي أعلنت الثلاثاء تعيين منسّقة للشؤون الإنسانية في القطاع.

وبينما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أن الحرب ستستمر "عدة أشهر أخرى"، لا يزال شبح توسع نطاق النزاع يلوح في الأفق، خصوصا عند الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل حيث أصيب تسعة جنود إسرائيليين بنيران صواريخ أطلقها حزب الله.

بعد قصف إسرائيلي مكثف، تصاعدت سحب كثيفة من الدخان فوق خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع.

ومع مرور نحو ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب إثر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لم تظهر أي علامات على التراجع في القتال البري، فضلاً عن القصف الجوي الإسرائيلي المدمر.

وقُتل جراء العمليات العسكرية الانتقامية الإسرائيلية في غزة 20915 شخصا وأصيب 54918، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

من بين الضحايا 241 شخصا قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ضربات مكثفة، وفق نفس المصدر.

ودفنت جثامين 80 شخصا قتلوا خلال الحرب في مقبرة جماعية الثلاثاء في رفح، وفق صحافيي وكالة فرانس برس، بعدما أعادتها إسرائيل الى القطاع عقب مصادرتها من مشارح مستشفيات ونبشها من مقابر للتثبت إن كانت تعود لرهائن ما زالوا محتجزين في غزة.

- أمر إخلاء جديد -

أجبرت الحرب 1,9 مليون شخص على النزوح من منازلهم في غزة، أي 85% من السكان بحسب الأمم المتحدة، فيما يخيم شبح المجاعة على القطاع الذي باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة.

وتفرض إسرائيل منذ 9 أكتوبر حصارا كاملا شمل قطع الكهرباء والماء على القطاع المحاصر أصلا منذ 16 عاما، فاقمه انقطاع جديد للاتصالات الثلاثاء.

بالإضافة إلى خان يونس حيث يتجمع العديد من النازحين الذين فروا من القتال في الشمال، استهدفت الضربات الإسرائيلية مدينة رفح إلى جنوبها، حيث يتجمع عشرات الآلاف في مخيمات مؤقتة.

وقال الناجي أبو البراء الثلاثاء وسط أنقاض منزل دمره القصف في رفح، إن إسرائيل "تدعي أن هناك مناطق مأهولة أو مناطق آمنة، لكن هذا الهجوم يناقض ادعاءاتها وأكاذيبها".

إلى ذلك، أصدر الجيش أمرا جديدا بإخلاء سكان مخيم البريج (وسط) ومحيطه. وفر عدد من سكان المناطق المعنية بالإجراء إلى رفح، حيث وصلوا مع أمتعتهم المكدسة على أسطح مركباتهم، بحسب صور لفرانس برس.

من جانبها، أعربت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة... على جميع الهجمات أن تمتثل بشكل صارم إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات".

وأعلن الجيش الثلاثاء أنه ضرب أكثر من 100 هدف لحماس خلال اليوم الماضي، من بينها فتحات أنفاق ومواقع عسكرية في جباليا (شمال) وخان يونس. ونشر صوراً لجنود برفقة دبابات يتقدمون سيراً بين الأنقاض، بينما دوت أصوات الطلقات.

في المقابل، نشرت حماس لقطات تظهر استهداف مقاتليها عربات عسكرية وجنودا إسرائيليين بالقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة.

- مقتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين -

وأعلن الجيش الثلاثاء مقتل ثلاثة عسكريين آخرين في القتال في غزة لترتفع الى 161 حصيلة قتلاه منذ بدء هجومه البري في 27 أكتوبر.

وفي مواجهة الظروف القاسية التي يعيشها السكان المدنيون في غزة، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مرة أخرى إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف أن المساعدات الدولية لا تزال تصل بكميات غير كافية وأن الجهود الإنسانية "لا تقترب من تلبية احتياجات سكان غزة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.

على جبهة المفاوضات، لم تسفر جهود الوسطاء، خاصة مصر وقطر، حتى الآن عن تحقيق هدنة إنسانية جديدة، بسبب المواقف المتعنتة لطرفي النزاع.

وكانت هدنة أولى بأسبوع في نهاية نوفمبر أتاحت إطلاق سراح 105 رهائن مقابل 240 أسيراً فلسطينياً ودخول كميات أكبر من المساعدات إلى غزة.



