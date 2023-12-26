أوتافيو: رئيس بورتو طردني من مكتبه بسبب النصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف محترف النصر السعودي، اللاعب البرتغالي أوتافيو دا سيلفا، تفاصيل انتقاله إلى صفوف العالمي، الصيف الماضي.
وقال أوتافيو، في تصريحات لصحيفة "O Jogo" اليوم الثلاثاء، إن رئيس نادي بورتو البرتغالي، بينتو دا كوستا، خرج بأكبر فائدة ممكنة في صفقة انتقاله إلى النصر.
وأوضح أن بورتو تلقى عرضا من النصر لطلب الاستفادة من خدماته مقابل 40 مليون يورو مقسمة على دفعات، تمثل الشرط الجزائي في عقده.
وأشار: "كان من الصعب أن يدفع أي ناد مبلغا كبيرا يصل إلى هذا الرقم، ورأيت أنه يمثل عرضا جيدا لبورتو، وبعد حديثي مع الرئيس لقبوله طردني من مكتبه".
وأكد اللاعب البرتغالي: "بعد ذلك تفاجأت بتقديم النصر لعرض يصل إلى 60 مليون يورو، مقسمة على دفعات، وتمت الموافقة عليه وحقيقة كان الرئيس ذكيا للغاية حيث خرج بأفضل عرض ممكن".
وتابع اللاعب إنه لم يكن مطلعا على المفاوضات الأولى، ولا يعرف ما إذا كان يتوقع استمرار النقاشات، حتى استقر الحال على عرض بقيمة 60 مليون يورو، وهو يعد جيدا جدا لبورتو في نهاية الأمر.
وختم أوتافيو: "الأموال التي سيتلقاها رئيس النادي البرتغالي، ومع مشروع النصر، تجعله عرضا لا يمكن رفضه، أنا في سن ال28 عاما، وعندما تلقيت عرضا جيدا وافقت على الرحيل، ويجب علي أولا وأخيرا التفكير في سعادة عائلتي".
MENAFN26122023000151011027ID1107659265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.