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أوتافيو: رئيس بورتو طردني من مكتبه بسبب النصر

12/26/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف محترف النصر السعودي، اللاعب البرتغالي أوتافيو دا سيلفا، تفاصيل انتقاله إلى صفوف العالمي، الصيف الماضي.

وقال أوتافيو، في تصريحات لصحيفة "O Jogo" اليوم الثلاثاء، إن رئيس نادي بورتو البرتغالي، بينتو دا كوستا، خرج بأكبر فائدة ممكنة في صفقة انتقاله إلى النصر.

وأوضح أن بورتو تلقى عرضا من النصر لطلب الاستفادة من خدماته مقابل 40 مليون يورو مقسمة على دفعات، تمثل الشرط الجزائي في عقده.

وأشار: "كان من الصعب أن يدفع أي ناد مبلغا كبيرا يصل إلى هذا الرقم، ورأيت أنه يمثل عرضا جيدا لبورتو، وبعد حديثي مع الرئيس لقبوله طردني من مكتبه".

وأكد اللاعب البرتغالي: "بعد ذلك تفاجأت بتقديم النصر لعرض يصل إلى 60 مليون يورو، مقسمة على دفعات، وتمت الموافقة عليه وحقيقة كان الرئيس ذكيا للغاية حيث خرج بأفضل عرض ممكن".

وتابع اللاعب إنه لم يكن مطلعا على المفاوضات الأولى، ولا يعرف ما إذا كان يتوقع استمرار النقاشات، حتى استقر الحال على عرض بقيمة 60 مليون يورو، وهو يعد جيدا جدا لبورتو في نهاية الأمر.

وختم أوتافيو: "الأموال التي سيتلقاها رئيس النادي البرتغالي، ومع مشروع النصر، تجعله عرضا لا يمكن رفضه، أنا في سن ال28 عاما، وعندما تلقيت عرضا جيدا وافقت على الرحيل، ويجب علي أولا وأخيرا التفكير في سعادة عائلتي".

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