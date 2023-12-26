خلود صالح العجلوني مبارك الدكتوراه في الهندسة الكيميائية

خلود صالح العجلوني مبارك الدكتوراه في الهندسة الكيميائية
التاريخ
12/26/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأقارب من عشيرة العثامنة بأطيب التهاني وأحر التبريكات بمناسبة حصول ابنتهم الدكتورة
خلود صالح عثمان العجلوني على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة ويسترن ميتشيغان في الولايات المتحدة.
نفتخر بها و بإنجازاتها الرائعة ونتمنى لها مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالنجاح والتفوق.
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