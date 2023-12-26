Wednesday, 27 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلود صالح العجلوني مبارك الدكتوراه في الهندسة الكيميائية

12/26/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأقارب من عشيرة العثامنة بأطيب التهاني وأحر التبريكات بمناسبة حصول ابنتهم الدكتورة
خلود صالح عثمان العجلوني على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة ويسترن ميتشيغان في الولايات المتحدة.

نفتخر بها و بإنجازاتها الرائعة ونتمنى لها مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالنجاح والتفوق.

MENAFN26122023000151011027ID1107659264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث