بهجة وفرحة بأرض الحضارة.. احتفال سياح العالم بالكريسماس فى الأقصر.. صور

MENAFN - Youm7) وسط أجواء من البهجة والسعادة، احتفل السائحون بليلةعيد الميلادفى فنادق الأقصر على طريقتهم الخاصة بالزينة والأضواء الحمراء وارتداء الملابس المبهرة وتناول مأكولات عيد الميلاد الشهيرة المعدة بأيدى الطهاة المتميزين فى العمل السياحى داخل فنادق المحافظة.

وفى هذا الصدد استقبل أحد أصحاب الفنادق بالأقصر، أصدقائه من حول العالم للاستمتاع معه وأسرته بليلة عيد الميلاد المبهجة، موضحًا أن الكريسماس هو عيد يحتفل به العالم ويتسم باحتفالات محددة، حيث يشتهر بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص بدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالًا بهذه المناسبة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن ضيوفه تم تنظيم حفلة مبهجة بوسط مدينة الأقصر، وعاشوا ليلة سعيدة للغاية على طريقتهم الخاصة وتم تقديم لهم أغانى عيد الميلاد، حيث أن عيد الميلاد هو يوم عطلة يحيى ذكرى ميلاد المسيح، خاصة أنه الوقت المناسب للمسيحيين فى جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا ويحتفلوا بالمسيح ورسالة الحب والسلام والفداء التى يحملها لهم.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الميلاد كما نعرفه اليوم له جذوره فى التقليد المسيحى، بحسب الكتاب المقدس المسيحى، ولد المسيح فى بيت لحم، وهى بلدة فى فلسطين القديمة، على مر القرون، تطورت التقاليد والعادات المسيحية المختلفة حول احتفالات عيد الميلاد. فى العالم الحديث، يحتفل الناس بعيد الميلاد من قبل العديد من التقاليد الدينية المختلفة، ويُعترف به على نطاق واسع باعتباره وقت الفرح والاحتفال وحسن النية تجاه الآخرين.





فى يوم عيد الميلاد، يحضر الكثير من الناس قداس الكنيسة ويجتمعون مع أحبائهم ويتبادلون الهدايا للاحتفال بالعيد. غالبًا ما يتميز عيد الميلاد بالتقاليد مثل تزيين الأشجار وغناء ترانيم عيد الميلاد وتناول الوجبات التقليدية. أنه أيضًا وقت العطاء والأعمال الخيرية، والوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة والدعم.

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