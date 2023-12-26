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شركة شحن فرنسية تعتزم زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا

12/26/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة الشحن البحري الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" إنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجياً.

ووفق رويترز، أضافت الشركة في بيان: "عبرت بعض السفن البحر الأحمر، ويستند هذا القرار إلى تقييم متعمق للمشهد الأمني ​​والتزامنا بأمن وسلامة البحارة لدينا".

وقالت: "نضع حالياً خططاً للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس، نراقب الوضع باستمرار، ونحن مستعدون لإعادة تقييم خططنا وتعديلها على الفور حسب الحاجة".







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