شركة شحن فرنسية تعتزم زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا

ووفق رويترز، أضافت الشركة في بيان: "عبرت بعض السفن البحر الأحمر، ويستند هذا القرار إلى تقييم متعمق للمشهد الأمني ​​والتزامنا بأمن وسلامة البحارة لدينا".

وقالت: "نضع حالياً خططاً للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس، نراقب الوضع باستمرار، ونحن مستعدون لإعادة تقييم خططنا وتعديلها على الفور حسب الحاجة".