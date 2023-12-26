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رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: خسرنا الحرب ضد الفصائل الفلسطينية فى غزة

12/26/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس، إننا خسرنا الحرب ضد الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.


وأضاف حالوتس خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن صورة النصر الوحيدة التى يمكن أن تحققها إسرائيل هى الإطاحة بحكومة نتنياهو.


ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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