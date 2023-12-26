العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Youm7) رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.
وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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