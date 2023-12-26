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العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة

12/26/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.



وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.












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