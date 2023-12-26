محلل سياسى عراقى: نرفض الوجود الأجنبى ولا نقبل أن نكون منصة لتهديد الجوار

(MENAFN
- Youm7) قال أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إنّ الحكومة العراقية تعتبر الهجوم الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية أنه فعل عدائى، بعد استهداف العدوان الأمريكى مقرات تابعة لأجهزة أمنية عراقية، وهي مؤسسة الحشد الشعبي، وهي مؤسسة دستورية وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.
وأضاف خلال مداخلة هبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخباية"، أنّ المزاعم الأمريكية باتت لا تقنع لا الحكومة العراقية ولا أي طرف آخر، لأنها دئمًا تريد أن تصدر مشاكلها للدول الأخرى، والحكومة العراقية لا تريد أن تصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لنقطة اللاعودة.
وشدد على أن هذه المواقع تابعة للحشد الشعبي وهي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وخلط الأوراق الأمريكي بات لا يقنع شعوب العالم، والموقف الأمريكى الدولى اليوم بات في مأزق الآن، ومصداقية الولايات المتحدة مهددة وعلى المحك بسبب مساندتها إسرائيل.
وأضح أن الحكومة العراقية لا تؤوى أى عناصر موالية لإيران، ولكن لها علاقات مع مصر وإيران، وعلاقتها مع طهران مهمة واستراتيجية فهي دولة صديقة مثل مصر، وهذه المزاعم الأمريكية لا تقنع العراقيين، فالعراقيين أحرار في بلادهم، والتواجد الأمريكي اليوم بات مرفوضًا حتى على الصعيد العشبي، وقد عبر في قرارات برلمانية.
MENAFN26122023000132011024ID1107659197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.