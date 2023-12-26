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محلل سياسى عراقى: نرفض الوجود الأجنبى ولا نقبل أن نكون منصة لتهديد الجوار

12/26/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7) قال أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إنّ الحكومة العراقية تعتبر الهجوم الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية أنه فعل عدائى، بعد استهداف العدوان الأمريكى مقرات تابعة لأجهزة أمنية عراقية، وهي مؤسسة الحشد الشعبي، وهي مؤسسة دستورية وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.



وأضاف خلال مداخلة هبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخباية"، أنّ المزاعم الأمريكية باتت لا تقنع لا الحكومة العراقية ولا أي طرف آخر، لأنها دئمًا تريد أن تصدر مشاكلها للدول الأخرى، والحكومة العراقية لا تريد أن تصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لنقطة اللاعودة.



وشدد على أن هذه المواقع تابعة للحشد الشعبي وهي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وخلط الأوراق الأمريكي بات لا يقنع شعوب العالم، والموقف الأمريكى الدولى اليوم بات في مأزق الآن، ومصداقية الولايات المتحدة مهددة وعلى المحك بسبب مساندتها إسرائيل.



وأضح أن الحكومة العراقية لا تؤوى أى عناصر موالية لإيران، ولكن لها علاقات مع مصر وإيران، وعلاقتها مع طهران مهمة واستراتيجية فهي دولة صديقة مثل مصر، وهذه المزاعم الأمريكية لا تقنع العراقيين، فالعراقيين أحرار في بلادهم، والتواجد الأمريكي اليوم بات مرفوضًا حتى على الصعيد العشبي، وقد عبر في قرارات برلمانية.












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