إعلام فلسطيني: أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال منزلا قرب جامعة الأزهر بغزة

إعلام فلسطيني: أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال منزلا قرب جامعة الأزهر بغزة
التاريخ
12/26/2023 2:30:36 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال منزلا من 3 طوابق قرب جامعة الأزهر في مدينة غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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