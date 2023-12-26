الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط غزة

MENAFN - Youm7) أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة، داعية قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ كل التدابير المتاحة لحماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماجانجو - في بيان نشرت المنظمة مقتطفات منه، اليوم /الثلاثاء/ - "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قصف القوات الإسرائيلية لمنطقة وسط غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني منذ عشية عيد الميلاد".

وأضاف: "ما يثير القلق بشكل خاص أن هذا القصف المكثف الأخير يأتي بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية السكان من جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح".

وأفادت التقارير أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت أكثر من 50 غارة في وسط قطاع غزة يومي أمس وأول أمس، بما في ذلك ثلاثة مخيمات للاجئين، وهي: "البريج والنصيرات والمغازي".



