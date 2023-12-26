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حصاد الوزارات.. الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

12/26/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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