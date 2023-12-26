حصاد الوزارات.. الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

MENAFN - Youm7) شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:وزارة التعليم تفتح باب التقدم للمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة العبور

وزارة التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتغلق كيانا بمحافظة القاهرة

وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالأول على فرع الناشئة بمسابقة القرآن الكريم

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