وزارة التعليم: اتخاذ إجراءات منع الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجهت

وزارة التربية والتعليم

والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات باتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر انطلاقها للفصل الدراسى الأول يناير المقبل، مشددة على أنه يتم تطبيق قانون مكافحة الغش والإخلال به على أى طالب يرتكب مخالفة أثناء أداء الامتحان سواء أعمال شغب أو حيازة التليفون المحمول أو استخدامه فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.





اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى الامتحانات فى الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادى وما يعادله ( المهنية، الرياضية، الصم، المكفوفين)من الثلاثاء 9 يناير حتى الأثنين 15 يناير المقبل وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وامتحانات النقل للتعليم الثانوى من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.



