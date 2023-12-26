Wednesday, 27 December 2023 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم السابع: حراس الحقيقة.. صمود فى وجه الاحتلال

12/26/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "حراس الحقيقة.. صمود فى وجه الاحتلال"، وفيه: صحفيو غزة يروون أهوال 80 يوما من العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع.. أصحاب الأرض يتوقعون الشهادة فى أى وقت.. والسترة والخوذة لا يحميان من جيش مجرم نعانى الجوع والعطش ونعيش فى خيام ولن نخون دماء 100 زميل قاتلوا بالكاميرا والميكروفون.

واقرأ أيضا، القطاع الخاص قاطرة التعافى الاقتصادى فى 2024، وفيه: "المالية": 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة.. وزيادة مخصصات القطاع الصحى بنسبة30.4 %


وداخل العدد

ـ مرحلة جديدة لأكبر مشروع تخزين غذائى بـ1.5 مليار جنيه فى الفيوم.


ـ22 مليون مستفيد من تطوير المناطق غير المخططة


ـ مجمع صينى عملاق فى العاشر من رمضان بـ135 مليون دولار.


ـ "ليلة مصرية" رفيعة المستوى على ملاعب الإمارات.. غدا


ـ جامعة القاهرة الأولى عربيا فى مؤشر الإبداع والابتكار.





عدد اليوم السابع غدا الأربعاء








MENAFN26122023000132011024ID1107659191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث