Wednesday, 27 December 2023 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قومى المرأة يهدى فتيات كورال ذوى الهمم بدار الأوبرا فساتين صنعت بأيادٍ مصرية

12/26/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Youm7)

شهد حفلة كورال ذوى الهمم بدار الأوبرا المصرية ، ظهور الفتيات بفساتين مميزة صممت خصيصًا لهن لارتدائها خلال الحفل الذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.


والفساتين اللاتى يرتديها الفتيات جاءت إهداء من المجلس القومى للمرأة، حيث صنعت بأيادى سيدات مصريات متدربات بمشغل الجيزة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث أهداها المجلس لهن لارتداءها خلال الحفل وحفلاتهم المستقبلية.


وتضمن تدريب السيدات على كل مراحل الخياطة، بما فى ذلك القص والباترون والتفصيل والتقفيل، حيث يهدف المجلس إلى تنمية قدرات السيدات لتمكينها اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتها واسرتها.


وقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، الحفل الفنى على مسرح الجمهورية.




جانب من فتيات ذوى الهمم

ذوى الهمم فى دار الأوبرا

فتيات ذوى الهمم










MENAFN26122023000132011024ID1107659190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث