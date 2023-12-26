قومى المرأة يهدى فتيات كورال ذوى الهمم بدار الأوبرا فساتين صنعت بأيادٍ مصرية

(MENAFN
- Youm7)
شهد حفلة كورال ذوى الهمم بدار الأوبرا المصرية ، ظهور الفتيات بفساتين مميزة صممت خصيصًا لهن لارتدائها خلال الحفل الذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.
والفساتين اللاتى يرتديها الفتيات جاءت إهداء من المجلس القومى للمرأة، حيث صنعت بأيادى سيدات مصريات متدربات بمشغل الجيزة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث أهداها المجلس لهن لارتداءها خلال الحفل وحفلاتهم المستقبلية.
وتضمن تدريب السيدات على كل مراحل الخياطة، بما فى ذلك القص والباترون والتفصيل والتقفيل، حيث يهدف المجلس إلى تنمية قدرات السيدات لتمكينها اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتها واسرتها.
وقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، الحفل الفنى على مسرح الجمهورية.
جانب من فتيات ذوى الهمم
ذوى الهمم فى دار الأوبرا
فتيات ذوى الهمم
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