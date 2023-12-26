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خدمات قدمتها الحكومة للمزارعين فى مجال الرى.. تعرف عليها

12/26/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Youm7)
قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري العديد من الخدمات للمزارعين بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى على مر السنين والذى يعد ضمن أولويات الأمن الاستراتيجى للدول.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التى قدمتها الدول للمزارعين:



1- تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الادارة خلال الفترة الماضية أدي لنجاح منظومه الري في مواجهه الطلب غير المسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى.



2- كافة المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.



3- تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.

4- تأهيل 7186 كيلومتر من الترع منها 3100كيلومتر بمراكز حياه كريمة.

5- تنفيذ شبكات للصرف المغطى ، وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية.

6- التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، ومنطقة تجريبية رائدة بأسوان.

7- مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والحمام والمحسمة.

8-
تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة.

9- 1470 منشأ للحماية من السيول ، وتطهير سنوي لـ 117 مخر سيل، ومتابعة دائمة من غرف العمليات ومراكز الطوارئ.

10- إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية.












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