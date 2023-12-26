وزير مالية إسرائيل: الحرب فى غزة تكلفنا أموالا وعلينا مسؤولية إدارتها اقتصاديا

(MENAFN
- Youm7) قال
وزير المالية الإسرائيلى: "الحرب في قطاع غزة تكلفنا أموالا وعلينا مسئولية إدارتها اقتصاديا"، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وكان وزير المالية الإسرائيلى أكد: "كل يوم تصلنا أخبار عن سقوط المزيد من المقاتلين الذين دافعوا عن الوطن فى قطاع غزة.
وأضاف بتسلإيل سموتريش خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: "خوض حرب معقدة ضد حماس".
وأكد الوزير المثير الجدل والذى يرأس حزب الصهيونية الدينية اليمينى المتطرف، أن حزبه لن يكون شريكا فى حكومة توافق على إنهاء الحرب.
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