Wednesday, 27 December 2023 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير مالية إسرائيل: الحرب فى غزة تكلفنا أموالا وعلينا مسؤولية إدارتها اقتصاديا

12/26/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Youm7) قال
وزير المالية الإسرائيلى: "الحرب في قطاع غزة تكلفنا أموالا وعلينا مسئولية إدارتها اقتصاديا"، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان وزير المالية الإسرائيلى أكد: "كل يوم تصلنا أخبار عن سقوط المزيد من المقاتلين الذين دافعوا عن الوطن فى قطاع غزة.
وأضاف بتسلإيل سموتريش خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: "خوض حرب معقدة ضد حماس".
وأكد الوزير المثير الجدل والذى يرأس حزب الصهيونية الدينية اليمينى المتطرف، أن حزبه لن يكون شريكا فى حكومة توافق على إنهاء الحرب.





MENAFN26122023000132011024ID1107659188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث