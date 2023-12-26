وزير مالية إسرائيل: الحرب فى غزة تكلفنا أموالا وعلينا مسؤولية إدارتها اقتصاديا

MENAFN - Youm7) قالوزير المالية الإسرائيلى: "الحرب في قطاع غزة تكلفنا أموالا وعلينا مسئولية إدارتها اقتصاديا"، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان وزير المالية الإسرائيلى أكد: "كل يوم تصلنا أخبار عن سقوط المزيد من المقاتلين الذين دافعوا عن الوطن فى قطاع غزة.وأضاف بتسلإيل سموتريش خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: "خوض حرب معقدة ضد حماس".وأكد الوزير المثير الجدل والذى يرأس حزب الصهيونية الدينية اليمينى المتطرف، أن حزبه لن يكون شريكا فى حكومة توافق على إنهاء الحرب.