رئيس كوبا: الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة إذلال وإهانة للإنسانية

MENAFN - Youm7) أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكدا إنها إذلال وإهانة للإنسانية جميعا.

وكتب دياز، عبر حسابه على منصة X: "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة وإذلال للإنسانية جميعا، إلى متى سيبقى الإفلات من العقاب وإلى متى الطريق الحر للقتل؟"، مضيفا: "كوبا الذي لن تكون أبداً من بين الغافلين وترفع صوتها من أجل فلسطين مراراً وتكراراً".

الرئيس الكوبي

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.