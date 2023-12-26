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زيلينسكى: روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون

12/26/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال
إن القوات أسقطت 5 طائرات روسية من طراز "سوخوي" خلال الأسبوع الماضي الذي سبق عيد الميلاد.










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