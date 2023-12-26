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متحدث جيش الاحتلال: 9 من جنودنا سقطوا قتلى فى المعارك بغزة اليوم

12/26/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال
متحدث جيش الاحتلال إن 9 من جنودنا سقوطا قتلي فى المعارك بغزة اليوم.

وأضاف
متحدث جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نراقب كيفية استخدام الوقود والمساعدات بغزة.

وتابع متحدث جيش الاحتلال، أن عمليات الحوثيين لا تستهدف إسرائيل فحسب.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.








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