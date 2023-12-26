نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يحتجون أمام منازل مسؤولي إدارة بايدن

MENAFN - Youm7) أرسل ناشطون مؤيدون للفلسطينيين رسائل مبكرة في يوم عيد الميلاد لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء، لوقف الدعم العسكري لإسرائيل وإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، بينما احتجت مجموعات خارج منزليهما في محاولة لإيقاظهما مبكرا.

وحث النشطاء، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وقف دعمها لإسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرين إلى تزايد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وحملت المجموعة لافتات كتب عليها عبارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" ودعوات لوقف كل الدعم العسكري لإسرائيل، بالإضافة إلى قصاصات من صورة بايدن ملطخة بلون الدم "الأحمر"، بحسب لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جاب متظاهرون شوارع مدينة نيويورك في يوم عيد الميلاد، حاملين لافتات مماثلة احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، واشتبكت مجموعة صغيرة منهم مع الشرطة خلال الاحتجاج، مما أدى إلى اعتقال ستة أشخاص، بحسب إدارة شرطة نيويورك.

ودعمت إدارة بايدن إسرائيل منذ بداية الصراع في أوائل أكتوبر، وأثار هذا الموقف انتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية على إسرائيل لمراعاة المدنيين خلال الغزو البري لقطاع غزة.

ولقي أكثر من 20 ألف فلسطيني حتفهم في الحرب، حوالي 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من جميع سكان الإقليم البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات.



