فيوتشر ينهي الاحتفالات وفورموسينيو يدرس الأهلي بالفيديو قبل مواجهة السوبر

(MENAFN
- Youm7) حرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر ، بقيادة البرتغالي ريكادرو فورموسينيو، على متابعة المباريات السابقة للنادي الأهلي سواء في كأس العالم للأندية أو اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر، قبل مواجهة نهائي السوبر المصري.
وضرب النادي الأهلي موعداً مع نظيره مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يقام في السابعة مساء الخميس المقبل بالإمارات.
وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.
وأنهى الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، أفراح التأهل إلى نهائي السوبر، للتركيز على مواجهة الأهلي المرتقبة.
ووعد مسؤولو نادى مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت مادية، وذلك لتحفيزهم على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، لحصد ثاني بطولات الفريق بعد التتويج في وقت سابق ببطولة كأس رابطة الأندية لكرة القدم، حيث ضرب مودرن فيوتشر موعداً في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات، مع النادي الأهلي حامل اللقب.
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