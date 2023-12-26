فيوتشر ينهي الاحتفالات وفورموسينيو يدرس الأهلي بالفيديو قبل مواجهة السوبر

MENAFN - Youm7) حرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر ، بقيادة البرتغالي ريكادرو فورموسينيو، على متابعة المباريات السابقة للنادي الأهلي سواء في كأس العالم للأندية أو اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر، قبل مواجهة نهائي السوبر المصري.

وضرب النادي الأهلي موعداً مع نظيره مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يقام في السابعة مساء الخميس المقبل بالإمارات.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

وأنهى الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، أفراح التأهل إلى نهائي السوبر، للتركيز على مواجهة الأهلي المرتقبة.

ووعد مسؤولو نادى مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت مادية، وذلك لتحفيزهم على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، لحصد ثاني بطولات الفريق بعد التتويج في وقت سابق ببطولة كأس رابطة الأندية لكرة القدم، حيث ضرب مودرن فيوتشر موعداً في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات، مع النادي الأهلي حامل اللقب.







