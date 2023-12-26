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جلسة هامة بين كولر والأهلي 29 ديسمبر.. اعرف التفاصيل

12/26/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة هامة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يوم 29 ديسمبر الجاري من أجل مناقشته في عدة أمور فنية خاصة بفريق الكرة عقب إنتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات.



ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في السابعة من مساء بعد غد ، الخميست بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري .



وينوي مسئولو الأهلي في التحدث مع كولر في عدة أمور خاصة بفريق الكرة عقب إنتهاء بطولة السوبر خاصة وأن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف أمام الأهلي والأندية المحلية بسبب إنطلاق بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.



ومن المقرر أن يجتمع كولر مع مسئولو النادي يوم 29 ديسمبر الجاري لمناقشته في عدة أمور خاصة بصفقات يناير المقبلة وموقفه من بعض العروض التي وصلت لأكثر من لاعب بالفريق بجانب تقييمه للمرحلة الأخيرة التي شهدت حصول الفريق على برونزية مونديال الأندية بالسعودية ورؤيته لمشاركة الفريق في بطولة السوبر المصري التي يُسدل الستار عليها بعد غداً.



وحدد الجهاز الفني للأهلي الثانية من فجر الجمعة المقبل موعداً لمغادرة الإمارات عقب المشاركة في بطولة السوبر المصري ، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي للقاهرة في الرابعة والنصف من فجر الجمعة المقبل.



وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف أمس في الإمارات ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري ، ليضرب الأهلي موعداً مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بعدما فاز الأخير على بيراميدز في نصف نهائي البولة بضربات الجزاء الترجيحية.



على صعيد متصل ، عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد الفوز على سيراميكا والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، موضحا: "سعيد بالوصول إلى النهائي، لقد كان منافسا صعبا، وصعب المباراة علينا، وجعلنا نضغط على أنفسنا وبذل مجهود كبير".



قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباريات مضغوطة مع أعلى مستويات في العالم بعد العودة من المشاركة في كأس العالم، ولكن اللاعبين كانوا في الموعد وبذلوا مجهودا كبيرا طوال المباراة".



واصل: "خلقنا فرص كثيرة ولكن لم نحرز أهداف بقدر الفرص التي أهدرناها والمنافس تحصل على فرصتين خطيرتين كان من الممكن أن تتسبب في مشكلة لنا، وفي النهائي تم مكافأتنا على أدائنا، ودفاعيا كنا جيدين للغاية، وقدمنا مباراة دفاعية من الناحية الدفاعية".












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