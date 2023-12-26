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القلاوى حكما لسموحة وطلائع الجيش .. وشعبان لزد والداخلية في الدوري

12/26/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7)

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم مباراتى سموحه وطلائع الجيش ، وزد أف سى والداخلية المقرر إقامتهما غدا في الجولة العاشرة من دورى nile .

سموحه – طلائع الجيش

حكم ساحة حماده القلاوى

مساعد أول : محمود عبد السميع

مساعد ثانى : حسن رمضان

حكم رابع : إبراهيم محمد

حكم فار : محمود الدسوقى


سموحه وطلائع الجيش


زد اف سى – الداخلية

حكم ساحة : السيد شعبان

مساعد أول : محمد عزازى

مساعد ثانى : أحمد رشدى

حكم رابع : مصطفى الشهدى

حكم فار : عبد العزيز السيد


زد والداخلية









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