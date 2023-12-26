القلاوى حكما لسموحة وطلائع الجيش .. وشعبان لزد والداخلية في الدوري

(MENAFN
- Youm7)
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم مباراتى سموحه وطلائع الجيش ، وزد أف سى والداخلية المقرر إقامتهما غدا في الجولة العاشرة من دورى nile .
سموحه – طلائع الجيش
حكم ساحة حماده القلاوى
مساعد أول : محمود عبد السميع
مساعد ثانى : حسن رمضان
حكم رابع : إبراهيم محمد
حكم فار : محمود الدسوقى
سموحه وطلائع الجيش
زد اف سى – الداخلية
حكم ساحة : السيد شعبان
مساعد أول : محمد عزازى
مساعد ثانى : أحمد رشدى
حكم رابع : مصطفى الشهدى
حكم فار : عبد العزيز السيد
زد والداخلية
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